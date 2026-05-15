5月15日、北中米ワールドカップに臨む日本代表26人が発表された。南野拓実と三笘薫が負傷で選外となり、前回大会の雪辱を果たす機会は失われた。一方で長友佑都は5大会連続選出の偉業。だが森保ジャパン最大の論点は、ボランチを本職とする選手層にある。 北中米W杯のサッカー日本代表のキーマン中のキーマン 歓喜と無念が交錯した26人北中米へ向かう代表メンバー 北中米ワールドカップ