５月15日に日本サッカー協会は、北中米ワールドカップに臨む日本代表メンバー26人を発表した。久保建英や鎌田大地、上田綺世ら主力が順当に選ばれたなか、小さくない話題となっているのが守田英正の落選だ。昨年の３月以降、コンディション不良などの理由により代表から遠ざかっていたものの、今季のチャンピオンズリーグでベスト８入りしたスポルティングではハイパフォーマンスを披露。森保ジャパン復帰待望論が過熱してい