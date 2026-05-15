滋賀県大津市が打ち出した幼稚園教諭の“賃下げ”の条例案。週明けにも市議会本会議で否決される見通しです。 15日開かれた大津市議会の委員会では、幼稚園教諭の給与水準を見直す条例案について話し合われました。 待機児童が全国最多の大津市は、保育士不足を解消し職員の配置を柔軟にするため、幼稚園教諭と保育士を「教育保育職」に一本化しようとしています。 しかし、幼稚園教諭の給与水準を保育士に合わせれば、