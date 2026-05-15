Ｊ１清水は１７日のアウェー岡山戦に向け、１５日に三保グラウンドで調整した。次節は、今季就任した吉田孝行監督（４９）にとって最長となる４連勝が懸かる一戦。百年構想リーグも残り２試合となった。清水は現在、勝ち点２４で６位。首位名古屋、２位神戸はともに勝ち点３１、３位Ｇ大阪は同２５としており、残り２試合の結果次第では３位浮上の可能性も残されている。指揮官は「一つでも上の順位で終わりたい。チームの認識も