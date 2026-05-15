日本サッカー協会は１５日、都内で会見し、６月の北中米Ｗ杯に臨む日本代表メンバー２６人を発表した。大黒柱のＭＦ三笘薫（２８）＝ブライトン＝は左太もも負傷のため選外。国際Ａマッチ出場５８試合の実績を持つ元日本代表ＭＦ北澤豪氏（５７）は、三笘不在のチームのキーマンとして、Ｗ杯初選出のＭＦ中村敬斗（２５）＝Ｓランス＝を挙げた。また、ＦＷ塩貝健人（２１）＝ウォルフスブルク＝とＦＷ後藤啓介（２０）＝シントト