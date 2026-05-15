AIシステムに使われる大容量のデータ保存が可能な半導体メモリを製造する日本の企業「キオクシア」。2024年12月に上場してわずか1年半で、株価は約32倍と爆発的な上昇を見せている。時価総額は25兆円を超え、国内では、トヨタ、三菱UFJ銀行、ソフトバンクグループの次にランクイン（2026年5月15日現在）。【映像】日本企業の時価総額ランキング（1位〜10位）この背景には何があるのか。『ABEMA Prime』では、半導体アナリスト