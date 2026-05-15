中東情勢の緊迫化で、農産品の生産者や漁業者に影響が広がっています。販売価格の値上げを検討する生産者などが6割近くいることが、日本テレビの独自の調査で明らかになりました。■生産活動への影響「影響が出ている」76.3％長引く中東情勢の影響について、日本テレビは農水産物の直販サイトを運営する「食べチョク」と共同で、全国の農産物生産者や漁業者にアンケートを行いました。15日までに321件の回答があり、「中東情勢の