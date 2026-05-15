◆ＪＥＲＡセ・リーグ【出場選手登録】▽阪神石黒佑弥投手、岡城快生外野手▽巨人井上温大投手▽中日清水達也投手▽ヤクルト長岡秀樹内野手【出場選手登録抹消】▽中日中西聖輝投手◆パ・リーグ【出場選手登録】▽ソフトバンク正木智也外野手▽オリックス高島泰都投手、権田琉成投手▽楽天早川隆久投手、ボイト内野手▽西武佐藤太陽内野手▽ロッテロング投手【出場選手登録