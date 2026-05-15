「おかめ納豆」などを製造している食品メーカーのタカノフーズは中東情勢の影響で、6月から全商品の出荷価格を15％値上げすると発表しました。【映像】15％値上げするタカノフーズの商品（複数）タカノフーズによりますと、対象は納豆類や豆腐類、厚揚げ類など全商品です。6月1日の納入分から15％値上げします。中東情勢の影響で、包装に使われる容器やフィルムなど石油由来の製品のコストが大幅に上昇しているためで、「企