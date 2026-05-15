◇大相撲夏場所6日目（2026年5月15日両国国技館）前日5日目に初黒星を喫したものの、ここまで4勝1敗と好スタートをきった東小結の若隆景（31＝荒汐部屋）は東前頭筆頭の藤ノ川（21＝伊勢ノ海部屋）と対戦した。 立ち会いからすぐに左上手をとり、低く頭をつけた若隆景が有利な体勢に。あとは前後左右に揺さぶりながら、最後はまっすぐに押し込んで藤ノ川を押し出し、5勝目を挙げた。2横綱1大関を欠く場所で上位争いを展開