スポーツ報知評論家の高木豊氏が、１５日までに自身のＹｏｕＴｕｂｅを更新。巨人の坂本勇人内野手について話した。１３日に福井県営球場で行われた広島戦で、１点を追う１２回、今季２号となる逆転サヨナラ３ランを放ち、プロ野球史上４８人目の通算３００本塁打を達成した坂本に対し「いや、かっこよすぎでしょ」と称賛。バッティングに対しては「やっぱらしさがでてるよね、思い切りも失ってないし」と評価した。ホームラ