およそ1兆4000億円が投じられたマイナポイント事業について、会計検査院は予算の使い道の資料や、その効果の検証がなかったと指摘しました。【映像】約1兆4000億円が投じられたマイナポイント事業マイナポイント事業は、2023年度までの5年間にマイナンバーカードの普及やキャッシュレス決済の利用拡大などを目的に実施され、1兆3900億円余りにのぼる支出がありました。会計検査院によりますと、付与されたポイントの利用率は