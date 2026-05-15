◆大相撲夏場６日目（１５日・両国国技館）小結・若隆景（荒汐）は、東前頭筆頭・藤ノ川（伊勢ノ海）を寄り切り、５勝目とした。左上手を素早く取ると、頭をつけて、上体を起こし、攻めきった。前日は、頭を下げすぎて出て行き、西前頭筆頭・隆の勝（湊川）にはたき込まれ、初日からの連勝が４でストップして初黒星。しかし、この日は終始優位に立った落ち着いた取り口で勝った。