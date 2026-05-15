◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１５日・甲子園）広島の辰見鴻之介内野手が「２番・左翼」でスタメンに名を連ねた。４月２６日の阪神戦（甲子園）以来、今季２度目。阪神の先発は、同日と同じ大竹耕太郎投手。前回対戦では３打数無安打に終わり、チームも７回無失点の好投を許して０―１で敗戦した。大竹には、カード別最多の通算１６勝を献上している。甲子園では８度の対戦で一つの黒星も付けられていない。昨オフの現役