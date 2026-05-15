日本サッカー協会は１５日、北中米Ｗ杯（来月１１日開幕）に挑む日本代表メンバー２６人を発表した。３９歳の長友佑都（ＦＣ東京）が日本代表史上最多となる５大会連続でＷ杯メンバーに選出。負傷を抱えている主将ＭＦ遠藤航（リバプール）は３大会連続でメンバー入りした。所属クラブの国・リーグ別では、ＤＦ伊藤洋輝（バイエルン）、ＭＦ堂安律（フランクフルト）、ＭＦ佐野海舟（マインツ）らのドイツが最多の６人。上田綺