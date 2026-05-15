◆ＪＥＲＡセ・リーグ巨人―ＤｅＮＡ（１５日・東京ドーム）巨人は１５日、ＤｅＮＡ戦のスタメンを発表した。丸佳浩外野手が今季初めて１番でスタメン出場する。これまでは二塁、遊撃でしか先発していなかった浦田俊輔内野手は今季初めて三塁で出場する。３勝目を目指す先発の井上温大投手は大城卓三捕手とバッテリーを組む。両チームのスタメンは以下の通り。【巨人】１（右）丸２（二）吉川３（遊）泉口４（一