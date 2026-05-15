◆ＪＥＲＡセ・リーグ阪神―広島（１５日・甲子園）阪神は、大竹とのバッテリーを組む坂本が９日のＤｅＮＡ戦以来、４試合ぶりのスタメンとなった。大竹はこの試合で７回まで無失点投球を見せたが、８回１死一、二塁から宮崎に四球を与え、満塁に。蝦名の右前適時打で同点となり、度会の２点左前打で追加点を許した。あと一歩で逃した今季３勝目を狙う。以下、両チームのスターティングメンバー。【阪神】１番・中堅高寺２番