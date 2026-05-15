◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日―ヤクルト（１５日・バンテリンドーム）ヤクルト・長岡秀樹内野手が１軍に昇格した。今季は開幕から１番打者として好調のチームをけん引。ここまで２６試合に出場し、打率２割６分４厘、５打点、出塁率３割１分、ＯＰＳ６割４分の成績を残していたが、４月２９日の阪神戦（神宮）を欠場。疲労を考慮され、同３０日に出場選手登録を抹消されていた。２週間ぶりに戦列に戻ってきた長岡は２軍で大松コ