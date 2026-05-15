昨年１月にブルーダイヤモンドＳ・豪州Ｇ１（コーフィールド競馬場、芝１２００メートル）を制したデビルナイト（牡３歳、豪州・マイケル・ジョン＆ウェイン・ホークス厩舎、父エクストリームチョイス）が蹄踵（ていしょう＝かかとの部分）を痛めたため、引退して種牡馬入りすることが１５日、分かった。予定していた１６日のドゥームベン１００００・豪州Ｇ１の直前にアクシデントに見舞われ、ターフを去ることになった。馬主