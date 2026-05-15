何かと話題のコメですが、ここにも中東情勢の影響が出ています。 【写真を見る】中東情勢が“コメ”にも影響 肥料は値上がりもコメは値下がり… ｢生産費は上がるのに米価が下がるのはおかしい｣ 三重県東員町の「斉藤來洲（さいとうらいす）」。約60ヘクタールの田畑でコメ作りなどに取り組み、4月末にはコシヒカリの苗の田植えを行いました。 （斉藤來洲 齊藤啓太さん）「天候に恵まれて順調に進んでいます。水不足が少