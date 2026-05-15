村上宗隆内野手（２６）が所属するホワイトソックスが快調だ。１４日（日本時間１５日）の本拠地ロイヤルズ戦に６―２で快勝。連勝を５に伸ばし、２０２２年１０月４日以来ついに勝率が５割を超えた。村上を筆頭に新戦力の台頭で、昨季まで３季連続で１００敗以上を喫した?弱小球団?は生まれ変わっている。１打数無安打だった村上は３四球を選び、得点を演出。初回に逆転の３号２ランを放つなど３打数２安打１本塁打４打点と活