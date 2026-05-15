イタ飯酒場 Salute／焼きパスタ 岡山と香川の注目グルメを紹介する「ほっとマルシェ」です。香川からは、おつまみ感覚で食べられるパスタを紹介します。 高松市磨屋町の「イタ飯酒場 Salute」。まずは火曜日限定のお得なランチを紹介します。 メインのナポリタンに、主役級のおかずたちが脇を固めるワンプレートで、値段は1200円とコスパが高い一品です。 （イタ飯酒場 Salute／三枝智也さん）「ハンバ&