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通貨オプションボラティリティードル円１週間は７．３％、「通常型」で安定推移へ USD/JPYEUR/USDEUR/JPYGBP/USD 1WK7.326.126.688.10 1MO7.545.916.567.40 3MO7.675.886.737.33 6MO8.076.157.187.51 9MO8.216.327.487.65 1YR8.356.607.787.78 GBP/JPYAUD/USDUSD/CHF 1WK7.968.666.