【新華社遵義5月15日】中国貴州省遵義市でここ数日、同省の特色ある火鍋とグルメを紹介する催し「2026年貴州省第1回火鍋文化・美食フェスティバル」が開かれ、多くの市民や観光客でにぎわっている。会場には酸湯火鍋や羊肉湯鍋など同省の有名火鍋だけでなく、地域の特色ある料理や小吃（軽食）、農産物、さらには同省特産の茅台酒に代表される醤香型白酒なども展示された。イベントは16日まで。（記者/楊文斌）