【新華社ウルムチ5月15日】中国新疆ウイグル自治区トルファン市トクスン県で12日、「10級」（秒速24.5〜28.4メートル）以上の強風が発生した。同県公安局交通管理大隊の警察官は午後2時20分（日本時間同3時20分）ごろ、幹線道路でトラックが横転したとの通報を受け、現場に急行。フロントガラスを蹴破り、車内に閉じ込められていた運転手を救出して安全な場所へ移動させた。事故による負傷者は出ていない。（記者/張嘯誠）