◇プロ野球 セ・リーグ 中日ーヤクルト(15日、バンテリンドーム)中日とヤクルトの3連戦初戦。両チームのスタメンが発表されました。ヤクルトは前回試合から野手3選手を入れ替え。疲労も考慮して抹消されていた長岡秀樹選手が、この日昇格となりましたが「3番・ショート」で早速スタメン起用となりました。さらに岩田幸宏選手も「9番・センター」で起用されています。キャッチャーマスクをかぶるのは、古賀優大選手。高梨裕稔投手と