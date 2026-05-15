日本学生野球協会は１５日に審査室会議を開き、高校１２件の処分内容を発表した。星城（愛知）の監督に体罰（部内）と報告義務違反があったとして、謹慎２カ月（４月６日〜６月５日）の処分が科された。同校では成績が振るわない生徒全体を対象に学習会を実施。監督は部員Ａに補習に出て試験に臨んでもらいたいと考えていたが、昨年１２月１８日の学習会初日の午前中を部員Ａは欠席。午後からの野球部の練習に間に合うようグラ