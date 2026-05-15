日本サッカー協会（JFA）は15日、都内で会見を開き、W杯北中米大会（6月11日開幕）に臨む日本代表メンバー26人を発表した。負傷を乗り越え、3大会連続のメンバー入りを果たしたMF遠藤航（リバプール＝33）が自身のインスタグラムを更新し、コメントを発表した。遠藤は日本語と英語で「W杯メンバーに選出されたこと、キャプテンとしてこのチームを引っ張っていけることを非常にうれしく思います」と喜びをつづり、「まずは自分