俳優の山下智久が15日、都内で行われた映画『正直不動産』初日舞台あいさつに登壇した。2021年から放送した人気ドラマが5年を経て映画化。今の“正直”したいことを聞かれた山下は「正直、またみんなに会いたい」と語り、拍手を起こした。【写真】長谷川がフォロー？山下智久の体型への憧れを語る岩崎大昇同作品は、ひょんなことから“嘘がつけなくなってしまった”不動産営業マン永瀬財地（山下）と、後輩社員で“カスタマー