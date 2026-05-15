俳優の山下智久（41）が15日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。卒業大学を明かされ、学生生活について語る場面があった。山下は23歳だった2008年に同局のドラマ「コード・ブルー-ドクターヘリ緊急救命-」で主演を務めた。番組では同年に山下が明治大学商学部を卒業したとも紹介した。学業と仕事の両立は大変だったと言われ「いやああんまり覚えてないですね。没頭しちゃってて。凄い大変