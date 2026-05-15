「新型コロナで療養中の親族と数日間連絡が取れない」119番通報を受けた消防隊は、親族が住む横浜市内のマンションに駆けつけたが、ドアには鍵がかかっていた。マンションの管理会社とは連絡が取れず、消防隊は通報者の了解を得てドアの鍵を破壊。室内に入ったが、居住者は不在だった。要救助者はいなかった。しかし、破壊されたドアは残された。このドアの補修費用は、誰が負担すべきなのか？横浜地裁は5月14日、横浜市に支払いを