プロ雀士のタレント岡田紗佳（３２）が１４日に東京都内で、７月２２日にワーナーミュージック・ジャパンから歌手デビューすることを発表した会見に、斬新なチャイナ服姿で現れ、話題になっている。シングル「国士無双ＬＯＶＥ」を発売する。パステルカラーのチャイナ服に短いスカート＆白タイツ姿。巨大な麻雀リーチ棒を持って取材対応。１７０ｃｍの長身と、長い足に映えるコスチューム姿だった。この模様が伝えられ、ネ