カジノを含む統合型リゾートの建設が進む大阪市の人工島・夢洲へのアクセス路線延伸に向け、JR西日本と大阪府・市が3月に検討会を立ち上げたことが15日、同社への取材で分かった。約1年かけ、駅の位置やルートの具体化に向け協議。