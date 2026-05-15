女優の内山理名（44）が15日、自身のインスタグラムを更新。レアな親子ショットを公開した。内山はストーリーズで、我が子を抱くモノクロ写真をアップ。「離乳食食べない、お座りしないなど話していた次の日に急にできるように、上手に食べられるようになる」と伝えた。そして「もっともっと子供を信頼してあげようと思った」と告白。「本当に私がたくさん学ばされてます」と、小さな手がのぞく食卓の写真を公開した。内