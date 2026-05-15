JA全農が販売する肥料の価格が前の期より最大14.5％値上がりすることになりました。JA全農は毎年10月ごろと5月ごろの2回、全国のJAなどに販売する肥料の価格を公表しています。きょう発表された来月から10月にかけて販売する肥料のうち、「尿素」の価格は前の期と比べて14.5％値上がりすることになりました。これはウクライナ侵攻で価格が高騰した2022年以降で最大の上げ幅です。日本は肥料の一種である「尿素」について、ほぼ全量