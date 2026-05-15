食べ物をスムーズに飲み込むことができないという障害がある人は、全国に100万人以上いるとされています。今回、その障害がある16歳の少女の家族を取材しました。母親は「家族で同じものを食べたい」との思いから、ある食べ物を開発しました。リンゴの形をしたカラフルなデザート。スプーンを入れると中からはリンゴのジュレが。笑顔で食べる16歳の少女。食べ物をうまく飲み込むことができない障害があるため、普段の食事はペース