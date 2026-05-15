俳優で歌手の山下智久（41）が15日放送のフジテレビ系バラエティー「ぽかぽか」（月〜金曜午前11時47分）に出演。筋トレで参考にしていた芸人を明かした。「ぽいぽいトーク」のコーナーでハライチの岩井勇気から「鍛えすぎちゃって『このままいったらマッチョの人になっちゃう』と思ったっぽい」と聞かれ、山下は○の札を挙げた。山下は「ヤバいというか、減量がヤバいときがありました。デカくするというよりかは減量で絞り込んで