長岡市で14日夜、繁華街の商業ビルを焼く火事がありました。火事があったのは長岡市東坂之上町2丁目の商業ビルです。警察によりますと14日午後7時30分すぎ、ビルの関係者から「煙が見える」との通報がありました。火はおよそ1時間後に消し止められ、この火事で4階の一部が焼失しましたが、けが人などはいませんでした。火元の4階には英会話教室が入っていますが、当時は休みで生徒のほか従業員はいませんでした。現場はJR長岡駅の