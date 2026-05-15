◆■指揮官が仕掛けた“スウィフト・チャレンジ” ゴールデンステイト・ウォリアーズと2年の契約延長に合意したスティーブ・カーヘッドコーチ（HC）が、仕事場で誰も想像しないような驚きの“言葉遊び”を楽しんでいたようだ。 現地メディア『ESPN』によると、カーHCは2022－23シーズンの記者会見で、テイラー・スウィフトの楽曲「All Too Well」の歌詞を密か