岳南Fモスペリオに所属するGK後藤佑介が15日にX(@yusuke_6830)を更新し、ワールドカップメンバー入りを果たした弟のFW後藤啓介にエールを送った。2人は3学年差の兄弟でともに6月生まれ。兄の佑介は清水エスパルスユースから順天堂大に進学し、南葛SCからFCバレイン下関を経て今季から東海1部の岳南Fモスペリオに所属している。弟の啓介はジュビロ磐田のアカデミーからトップチームに昇格し、2024年からベルギーでプレー中。