来週のドル円相場は、抵抗ラインとなっていた６日の直近高値１５７円９３銭を上抜けたことから上値を試す展開となりそうだ。予想レンジは１ドル＝１５６円５０銭～１６０円００銭。 １２日に発表された４月の米消費者物価指数（ＣＰＩ）に続き、１３日発表の４月の米卸売物価指数（ＰＰＩ）でもインフレ圧力の根強さが示されたことで、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ開始時期が後ずれするとの見方が強まって