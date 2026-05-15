日本代表史上初の5大会連続ワールドカップメンバー入りを果たしたDF長友佑都が15日、所属するFC東京を通じて「やはり優勝を目標にしているので、そこに向けて強い信念を持って、覚悟を持って戦いたい」とコメントを発表した。長友は2010年の南アフリカ大会からW杯への出場を続けており、大会通算15試合の出場を記録している。国際Aマッチ通算出場試合は日本で歴代2位の144試合。3月14日のリーグ戦で右ハムストリング肉離れを負