【その他の画像・動画等を元記事で観る】 サバイバルオーディション番組『PRODUCE 101 JAPAN』の第4弾となる『PRODUCE 101 JAPAN 新世界』の#8が5月14日21時より配信され、第2回順位発表式の様子と、次のステージに進出する35位までの練習生が発表された。 ■番組に関するキーワードがXのトレンド上位を独占 #8では、第2回順位発表式が開催され、練習生50人が出席。SEKAIプロデューサー