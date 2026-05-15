フェローテック [東証Ｓ] が5月15日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比2.0％増の260億円になり、決算期変更する26年12月期(9ヵ月の変則決算)は360億円の見通しとなった。 同時に、今期配当は200円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比27.5％増の64.2億円に伸び、売上営業利益率は前年同期の6.1％→7.4％に改善した。 ※26年12月