菊水ホールディングス [東証Ｓ] が5月15日大引け後(17:00)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比7.0％増の22.7億円になり、27年3月期も前期比1.3％増の23億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、前期の年間配当を63円→69円(前の期は53円)に増額し、今期は前期の記念配当を落とし、普通配当59円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績で