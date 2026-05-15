データセクション [東証Ｇ] が5月15日大引け後(17:10)に決算を発表。26年3月期の連結経常損益は36.2億円の黒字(前の期は6.1億円の赤字)に浮上し、27年3月期の同利益は前期比3.5倍の125億円に急拡大を見込み、2期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常損益は40.9億円の黒字(前年同期は2.3億円の赤字)に浮上し、売上営業損益率は前年同期の-24.4％→21.9％に急改善