インフォネット [東証Ｇ] が5月15日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比69.5％減の5000万円に落ち込んだが、27年3月期は前期比2.6倍の1億2900万円にＶ字回復する見通しとなった。4期連続増収になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比15.3％増の1億3600万円に伸び、売上営業利益率は前年同期の18.8％→19.5％に上昇した。 株探ニュース