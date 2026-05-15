進学会ホールディングス [東証Ｓ] が5月15日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期の連結最終損益は17.9億円の赤字(前の期は5.6億円の赤字)に赤字幅が拡大したが、27年3月期は0.3億円の黒字に浮上する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結最終損益は7.9億円の赤字(前年同期は1.2億円の赤字)に赤字幅が拡大し、売上営業損益率は前年同期の-3.7％→-44.2％に急悪化した。 株探ニュース