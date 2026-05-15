ＮＥＷＡＲＴＨＯＬＤＩＮＧＳ [東証Ｓ] が5月15日大引け後(17:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比35.2％増の48.4億円に拡大し、27年3月期も前期比5.4％増の51億円に伸びを見込み、3期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。3期連続増収、増益になる。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比22.4％増の12.6億円に伸びたが、売上営業利益率は前年同期の15.8％→15.6％に低