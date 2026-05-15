バルコス [名証Ｎ] が5月15日大引け後(17:30)に決算を発表。26年12月期第1四半期(1-3月)の連結最終利益は前年同期比5.4倍の1億3400万円に急拡大した。 併せて、通期の同利益を従来予想の1億1500万円→3億8900万円(前期は5000万円)に3.4倍上方修正し、増益率が2.3倍→7.8倍に拡大し、6期ぶりに過去最高益を更新する見通しとなった。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(1Q)の売上営業損益率は前年同期の1.5％→-9.6％に急悪化